На Филиппинах из-за землетрясения были повреждены православные храмы

Он отметил, что довольно близко к эпицентру находятся приходы в Алабеле и в Кайупу, но с ними нет связи, однако там достаточно легкие постройки из бамбука, так что с высокой долей вероятности разрушений там нет. В храме блаженной Матроны в городе Давао упали некоторые иконы, но обошлось без повреждений и жертв, а в Таласе, в Богоявленском храме, упали большие напольные подсвечники и разбились лампадки, пострадавших также нет, подчеркнул клирик.