На Филиппинах из-за землетрясения были повреждены православные храмы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Некоторые православные приходы на Филиппинах получили повреждения из-за сильного землетрясения: на территории одного рухнул забор, в других — попадали лампадки и иконы. Об этом заявил ТАСС клирик храма блаженной Матроны Московской в городе Давао (Филиппины), секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии иеромонах Корнилий (Молев).
«Приход Воскресения Христова в Генерал-Сантосе, это домовой храм в арендуемом здании. Там рухнул забор на сторону соседей, больше разрушений нет. В храме попадали и побились лампадки», — сказал иеромонах.
Он отметил, что довольно близко к эпицентру находятся приходы в Алабеле и в Кайупу, но с ними нет связи, однако там достаточно легкие постройки из бамбука, так что с высокой долей вероятности разрушений там нет. В храме блаженной Матроны в городе Давао упали некоторые иконы, но обошлось без повреждений и жертв, а в Таласе, в Богоявленском храме, упали большие напольные подсвечники и разбились лампадки, пострадавших также нет, подчеркнул клирик.
«Строящийся храм в честь апостола Фомы в Кинабалане совершенно не заметил землетрясения, так как русские архитекторы рассчитали на это проект», — заключил священнослужитель.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,8 было зафиксировано утром 8 июня к югу от острова Минданао (Филиппины).