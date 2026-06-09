В Новороссийске потушили пожар на перевалочном комплексе

Огнеборцы ликвидировали пожар на территории перевалочного комплекса в Новороссийске, сообщили 9 июня в оперативном штабе Краснодарского края.
Он вспыхнул в ночь на 8 июня после атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.
«К тушению привлекали 130 человек и 39 единиц техники, в том числе от МЧС России», — отметил оперштаб в своём Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 6 июня в результате атаки БПЛА произошёл пожар на территории нефтебазы в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Для его тушения были задействованы 167 человек личного состава и 54 единицы специальной техники. В целях безопасности были эвакуированы 60 жителей домов, расположенных в непосредственной близости от объекта.
2 июня сообщалось, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников было зафиксировано возгорание. В результате удара ВСУ никто не пострадал.