В Новосибирске суд не смягчил приговор за смерть мужчины в гостях

Суд в Новосибирске оставил без изменений приговор по делу о гибели мужчины, которого жестоко избили в подъезде дома на улице Дуси Ковальчук. ЧП произошло в ночь с 6 на 7 июня 2024 года.
По данным прокуратуры, 37-летний Роман с подельником напали на гостя в квартире, продолжили избивать на лестничной клетке 10-го этажа. Ему нанесли более 27 ударов по голове и телу. Потерпевший скончался в квартире от полученных травм.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Роман ранее был судим, работал монтажником. Вину он не признал и настоял на рассмотрении дела с участием присяжных. Производство в отношении его подельника было приостановлено.
Коллегия присяжных признала мужчину виновным. В марте Заельцовский районный суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить родственникам погибшего 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Адвокат попытался обжаловать приговор, однако судебная коллегия доводы защиты не приняла.
— Доводы адвоката о том, что государственный обвинитель оказывал незаконное воздействие на присяжных заседателей, что повлияло на формирование их мнения при вынесении вердикта, судебной коллегией отклонены. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.