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Французского певца Патрика Брюэля задержали по делу о сексуальном насилии

Французского певца Патрика Брюэля задержали по обвинению в сексуальном насилии. Полицейские доставили артиста в отделение для допроса и официальных процедур. Информация о его адвокатах или комментариях со стороны артиста пока не поступала, сообщает BFMTV.

Источник: Life.ru

По данным издания, следствие ведёт проверку по трём эпизодам насилия. Брюэля поместили под стражу, срок содержания под арестом пока не установлен. Сейчас певец в следственном изоляторе.

О сексуальном насилии заявили две женщины, одна из них обвиняет артиста в попытке изнасилования. Ещё одна жалоба поступила от телеведущей Флави Фламан. Перед этим против Брюэля выдвинули обвинения около тридцати женщин. Иски касаются инцидентов, которые произошли в период с 1991 по 2015 годы.

Ранее Life.ru писал, что Международный уголовный суд отстранил прокурора Карима Хана — там продолжается дисциплинарное производство по подозрениям в сексуальных домогательствах. Такое решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута.

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