Французского певца Патрика Брюэля задержали по делу о сексуальном насилии

О сексуальном насилии заявили две женщины, одна из них обвиняет артиста в попытке изнасилования. Ещё одна жалоба поступила от телеведущей Флави Фламан. Перед этим против Брюэля выдвинули обвинения около тридцати женщин. Иски касаются инцидентов, которые произошли в период с 1991 по 2015 годы.