Французского певца Патрика Брюэля задержали по делу о сексуальном насилии

По данным издания, следствие ведёт проверку по трём эпизодам насилия. Брюэля поместили под стражу, срок содержания под арестом пока не установлен. Сейчас певец в следственном изоляторе.
О сексуальном насилии заявили две женщины, одна из них обвиняет артиста в попытке изнасилования. Ещё одна жалоба поступила от телеведущей Флави Фламан. Перед этим против Брюэля выдвинули обвинения около тридцати женщин. Иски касаются инцидентов, которые произошли в период с 1991 по 2015 годы.
Ранее Life.ru писал, что Международный уголовный суд отстранил прокурора Карима Хана — там продолжается дисциплинарное производство по подозрениям в сексуальных домогательствах. Такое решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута.
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