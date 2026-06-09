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Несовершеннолетний юноша в Шатуре устроил ДТП, девушка-пассажирка погибла

В подмосковной Шатуре 17-летний юноша не справился с управлением машиной, и автомобиль перевернулся в кювет. Погибла несовершеннолетняя пассажирка, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

В подмосковной Шатуре 17-летний юноша не справился с управлением машиной, и автомобиль перевернулся в кювет. Погибла несовершеннолетняя пассажирка, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что авария произошла в 20:00 на 5-м километре автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский. Несовершеннолетний за рулем автомобиля Changan не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.

— В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка. Еще две несовершеннолетних, 15-ти и 13-ти лет, с телесными повреждениями доставлены в больницу, — сказано в Telegram-канале.

У подростка не было прав на управление транспортным средством. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В тот же день автомобиль Volvo насмерть сбил пешехода в районе дома 61 по Каширскому шоссе. Предположительно, погибший попытался пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода.