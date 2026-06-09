Несовершеннолетний юноша в Шатуре устроил ДТП, девушка-пассажирка погибла

В подмосковной Шатуре 17-летний юноша не справился с управлением машиной, и автомобиль перевернулся в кювет. Погибла несовершеннолетняя пассажирка, еще двое пострадали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.