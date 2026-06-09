Школьников начали обманывать фальшивыми предложениями о работе в Приморье

«Преступники пишут в мессенджерах или звонят на телефон с предложением о работе на летние каникулы. Они предлагают выгодные условия и гибкий график, а затем присылают ссылку якобы для оформления на работу. Она ведет на ложный сайт», — рассказали в правительстве Приморского края.