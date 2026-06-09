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В Подмосковье подросток без прав устроил ДТП, погибла 17-летняя девушка

В результате ДТП в подмосковной Шатуре погибла 17-летняя пассажирка автомобиля.

Источник: Аргументы и факты

В результате ДТП в городе Шатура Московской области погибла 17-летняя пассажирка автомобиля. Двое несовершеннолетних с травмами госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального МВД России в своем Telegram-канале.

ДТП произошло 8 июня около 20:00 на 5-м километре автодороги Кривандино — Рошаль — Мишеронский.

По предварительной информации, 17-летний водитель, не имеющий водительских прав, управлял автомобилем марки Changan и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, перевернулось и столкнулось с деревом.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

Ранее двое взрослых и двое детей погибли при столкновении легковых автомобилей в Тихвинском районе Ленинградской области.