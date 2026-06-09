Под Новосибирском пьяный снегоходчик получил полтора года колонии-поселения

В Новосибирске суд не смягчил приговор водителю снегохода Юрию, пойманному пьяным за рулем в третий раз. В декабре прошлого года его заметили за рулем снегохода «Буран» в поселке Ордынское.
Инспектор ДПС подъехал к дому 41-летнего нарушителя, тот сел за руль, проехал пару метров задним ходом и заглушил двигатель. Юрия тут же остановили, он не прошел алкотестер, но вину не признал. По его словам, за рулем снегохода был его друг, он довез Юрия до дома, а сам уехал на такси. Юрий ждал, пока двигатель остынет, и сел на снегоход, где его застали нетрезвым.
Следователи возбудили уголовное дело об управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. В июне 2025 года Ордынский районный суд осудил мужчину за повторное вождение в нетрезвом виде к 350 часам обязательных работ и лишил права управления ТС на 2 года 6 месяцев.
Мужчина официально не работал, воспитывает малолетних детей. В апреле 2016 года суд отправил Юрия в колонию-поселение на 1 год 6 месяцев и лишил права управления ТС на 5 лет. Снегоход конфисковали в пользу государства. Осужденный и адвокат обжаловали приговор.
— Новосибирский областной суд оставил решение по мере наказания и квалификации без изменений, приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Дарья Нестерова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.