Под Новосибирском пьяный снегоходчик получил полтора года колонии-поселения

Инспектор ДПС подъехал к дому 41-летнего нарушителя, тот сел за руль, проехал пару метров задним ходом и заглушил двигатель. Юрия тут же остановили, он не прошел алкотестер, но вину не признал. По его словам, за рулем снегохода был его друг, он довез Юрия до дома, а сам уехал на такси. Юрий ждал, пока двигатель остынет, и сел на снегоход, где его застали нетрезвым.