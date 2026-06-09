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В Новосибирске мотоциклист погиб, врезавшись в лестницу у АЗС

Мужчина на мотоцикле «Хонда» не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 июня в Октябрьском районе Новосибирска случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. У дома 280 на улице Большевистской разбился мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

По предварительным данным, 37-летний мужчина управлял мотоциклом «Хонда СБР». Он ехал со стороны Бугринского моста в сторону улицы Первомайская. Водитель не справился с управлением, из-за чего мотоцикл съехал с проезжей части вправо. После этого транспортное средство наехало на лестницу, расположенную у автозаправочной станции.

В результате столкновения мужчина получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.