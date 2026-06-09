В Новосибирске мотоциклист погиб, врезавшись в лестницу у АЗС

По предварительным данным, 37-летний мужчина управлял мотоциклом «Хонда СБР». Он ехал со стороны Бугринского моста в сторону улицы Первомайская. Водитель не справился с управлением, из-за чего мотоцикл съехал с проезжей части вправо. После этого транспортное средство наехало на лестницу, расположенную у автозаправочной станции.