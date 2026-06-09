Ребенок погиб, выпав из окна в Актау: родители требуют наказать педагогов коррекционного центра

По словам родителей, детей с особыми потребностями заперли в комнате одних.
«Я неоднократно говорил о проблемах в этом здании. Там были нарушения, окна без защитных решеток. И вообще возникает вопрос: почему дети с особенностями развития находились на третьем этаже? Я требую, чтобы виновные были установлены и понесли наказание!» — заявил дедушка погибшего мальчика.
Отмечается, что трагедия попала на камеры наблюдения. На них видно, что один из детей открывает окно, и на улицу вылетает воздушный шар, мальчик, пытаясь дотянуться до шарика, выпадает из окна. В тот момент сверстник закрывает створку, а Нурали еще несколько секунд висит над землёй. Когда окно снова открывают, ребенок срывается вниз.
Подчеркивается, что взрослых в комнате с особыми детьми не было в момент трагедии.
Мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами — спустя два месяца он скончался.
Родные уверены, что причиной трагедии стали грубые нарушения техники безопасности.
После случившегося центр закрыли.
«В этом случае безопасность детей не была обеспечена. На окнах отсутствовали защитные решетки. Кроме того, дети остались без присмотра взрослых. Также выяснилось, что помещения были переданы коррекционному центру без необходимого оформления документов. Это вызывает серьезные вопросы», — заявила уполномоченный по правам ребенка Мангистауской области Тлектес Болтабаева.