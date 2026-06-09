Ребенок погиб, выпав из окна в Актау: родители требуют наказать педагогов коррекционного центра

Отмечается, что трагедия попала на камеры наблюдения. На них видно, что один из детей открывает окно, и на улицу вылетает воздушный шар, мальчик, пытаясь дотянуться до шарика, выпадает из окна. В тот момент сверстник закрывает створку, а Нурали еще несколько секунд висит над землёй. Когда окно снова открывают, ребенок срывается вниз.