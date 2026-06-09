BFMTV: хакеры могли похитить данные 70 тысяч чиновников во Франции

Вследствие недавней хакерской атаки во Франции могло произойти несанкционированное раскрытие информации, касающейся более 70 тысяч госслужащих.
Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на ресурс French Breaches, специализирующийся на мониторинге утечек данных.
Злоумышленники получили доступ к защищенному сервису обмена сообщениями Tchap, который используется сотрудниками государственных учреждений для внутренней коммуникации.
Предполагается, что в результате инцидента были скомпрометированы личные данные свыше 70 тысяч госслужащих. Хакеры могли получить доступ к 643 тысячам сообщений, переданных через платформу за трехлетний период.