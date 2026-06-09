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Тело студента нашли под окнами общежития в Новосибирске

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошел несчастный случай. Тело студента второго курса Новосибирского государственного университета нашли под окнами общежития. Инцидент случился на улице Пирогова 6 июня.

Как сообщили КП-Новосибирск в СУ СК России по Новосибирской области, сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства и причины этого происшествия.

Ранее КП-Новосибирск писала, что тело человека нашли под окнами 14-этажного дома в Новосибирске. Инцидент случился на улице Фрунзе, 61. Следователи организовали проверку.