14-летний мальчик вышел из прокуратуры и через два дня пошел убивать

В пересказах дела говорится, что он успел поесть, прокатиться по городу, посмотреть столицу из автобуса. В этой детали нет странной романтики. Есть бытовая прямота: человек после убийства ведет себя не как герой криминального романа, а как подросток, который еще не понял, что страна уже сжимается вокруг него до размера вокзального перрона.