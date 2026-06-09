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Хабаровчанка оставила 3 миллиона рублей под чужим балконом

Хабаровчанка оставила 3 миллиона рублей под балконом чужого дома для «декларирования» — так ее научили сделать мошенники.

Хабаровчанка оставила 3 миллиона рублей под балконом чужого дома для «декларирования» — так ее научили сделать мошенники.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, женщина поверила позвонившим ей аферистам. Неизвестный по телефону представился сотрудником банка и убедил горожанку, что с ее счета проведены подозрительные переводы. Он настоял на том, чтобы жертва сняла средства в банке и срочно передала их для «декларирования». Хабаровчанка выполнила все его инструкции: завернула наличку в пакет и спрятала их под балконом многоэтажки в Железнодорожном районе. Мошенники заверили ее, что оттуда их заберет «сотрудник службы безопасности».

Не дождавшись, когда ей вернут миллионы после процедуры «декларирования», горожанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».