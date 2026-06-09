Хабаровчанка оставила 3 миллиона рублей под чужим балконом

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, женщина поверила позвонившим ей аферистам. Неизвестный по телефону представился сотрудником банка и убедил горожанку, что с ее счета проведены подозрительные переводы. Он настоял на том, чтобы жертва сняла средства в банке и срочно передала их для «декларирования». Хабаровчанка выполнила все его инструкции: завернула наличку в пакет и спрятала их под балконом многоэтажки в Железнодорожном районе. Мошенники заверили ее, что оттуда их заберет «сотрудник службы безопасности».