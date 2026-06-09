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Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 37

Число погибших после землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось до 37, — сообщает телеканал GMA News. Управление гражданской обороны сообщает о 456 раненых и четырёх пропавших без вести.

Источник: Life.ru

Местные власти указывают, что на острове Минданао пострадали около 1,9 тысяч зданий, включая школы, больницы и жилые дома. Около 1,5 тысяч объектов полностью разрушены. В городе Хенераль‑Сантос власти ввели чрезвычайное положение.

Землетрясение произошло утром 8 июня, в 7:37 по местному времени. Эпицентр находился у побережья Генерал‑Сантоса. После в Японии объявили эвакуацию почти 200 тыс. человек из‑за угрозы цунами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.