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Хабаровчанка оставила под балконом 3 млн рублей для мошенников

Горожанка посчитала, что спасает сбережения для декларирования.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 46-летняя горожанка спрятала для мошенников под балконом чужого дома 3 млн рублей в пакете, считая, что таким образом деньги будут «задекларированы» и «спасены», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Жительнице Кировского района позвонил «сотрудник банка» и рассказал стандартную историю аферистов о том, что от ее имени переводят деньги за границу. Он предложил «спасти деньги» путем их «декларирования», а иначе у горожанки возникнут проблемы с законом. Потерпевшая сняла свои сбережения в отделении банка, завернула в пакет и оставила под балконом дома в Железнодорожном районе.

Оттуда, по словам мошенников, их должен был забрать «сотрудник службы безопасности банка». Деньги действительно кто-то забрал, но обратно горожанке их, как было обещано, не вернули. После этого она обратилась в полицию.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, хабаровчанина обманули на 780 тыс рублей при покупке парковочного места.