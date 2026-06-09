Хабаровчанка оставила под балконом 3 млн рублей для мошенников

Жительнице Кировского района позвонил «сотрудник банка» и рассказал стандартную историю аферистов о том, что от ее имени переводят деньги за границу. Он предложил «спасти деньги» путем их «декларирования», а иначе у горожанки возникнут проблемы с законом. Потерпевшая сняла свои сбережения в отделении банка, завернула в пакет и оставила под балконом дома в Железнодорожном районе.