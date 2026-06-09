Студентка по указанию мошенников отдала незнакомке часы и монеты на 1,5 миллиона

Полицейские задержали пособницу дистанционных мошенников, которые обманули студентку на полтора миллиона рублей. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Москвы.
Аферисты позвонили жительнице Одинцовского района и сообщили, что ее личный кабинет на госпортале взломали. Действуя под видом работников силовых структур, они заявили, что от имени девушки финансируется противоправная деятельность. После чего уговорили самостоятельно провести дома обыск, показывая происходящее через платформу для онлайн-конференций. Обнаруженные у девушки часы, старинные и коллекционные монеты, мошенники потребовали передать якобы их представителю для декларирования, чтобы снять подозрения.
— Введенная в заблуждение студентка отдала собранные ценности приехавшей незнакомке, назвавшей кодовое слово. Общий материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей, — сказано на сайте ведомства.
Вскоре полиция задержала подозреваемую, ее оказалась 22-летняя жительница Подмосковья. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество». Ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности обвиняемой, соучастники и организаторы преступления.
В тот же день сообщалось, что аферисты ввели в заблуждение жительницу Химок и заставили ее передать им более 830 тысяч рублей.