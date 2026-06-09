Студентка по указанию мошенников отдала незнакомке часы и монеты на 1,5 миллиона

Аферисты позвонили жительнице Одинцовского района и сообщили, что ее личный кабинет на госпортале взломали. Действуя под видом работников силовых структур, они заявили, что от имени девушки финансируется противоправная деятельность. После чего уговорили самостоятельно провести дома обыск, показывая происходящее через платформу для онлайн-конференций. Обнаруженные у девушки часы, старинные и коллекционные монеты, мошенники потребовали передать якобы их представителю для декларирования, чтобы снять подозрения.