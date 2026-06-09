В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

На юге Ирана зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9 по шкале Рихтера. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения располагался в 113 километрах к северо-востоку от населенного пункта Бендер-Аббас, порт которого находится на северном побережье Ормузского пролива, а гипоцентр залегал на глубине десяти километров.
На текущий момент нет сведений о возможных жертвах и разрушениях.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения, произошедшего у берегов филиппинского острова Минданао, достигло минимум 32 человек.
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