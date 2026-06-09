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МИД РФ: Виновные в атаке на поезд в Крыму понесут неотвратимое наказание

В Москве пообещали установить и наказать всех, кто причастен к удару по пассажирскому составу в Крыму. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Источник: Life.ru

Дипломат назвала случившееся военным преступлением. По её словам, все виновные получат неотвратимое и справедливое возмездие.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре.

Напомним, в ночь на 8 июня украинский дрон нанёс удар по локомотиву пассажирского состава Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен. Пассажиры не пострадали. После происшествия движение всех поездов в Крыму было остановлено, людей эвакуировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее квалифицировал произошедшее как преступное действие киевского режима.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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