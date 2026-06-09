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В Прикамье машина вылетела в кювет, пострадали два пенсионера

Мужчину и женщину отвезли в больницу.

Авария с двумя пострадавшими произошла в Кунгурском муниципальном округе.

В Поисково-спасательной службе рассказали, что на подъезде к Кунгуру автомобиль «Лада Калина» съехал с дороги. На фото, сделанном на месте ДТП, видно, что машина врезалась в бетонное препятствие. На место выехали спасатели, они провели мероприятия по обеспечению безопасности машины. В аварии пострадали два человека: 80-летняя женщина и 76-летний мужчина. Их отвезли в Кунгурскую больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перми на шоссе Космонавтов столкнулись автобус и легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет.