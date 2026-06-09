Кости на земле: судмедэксперт сделал заявление по делу Усольцевых

От тел семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, к настоящему времени могли остаться только кости, сказал в эксклюзивном интервью aif.ru судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов.
Поиски семьи, бесследно исчезнувшей еще в сентябре 2025 года, сейчас возобновлены. Следственный комитет публично придерживается версии о несчастном случае, однако обнаружить останки пока не удается. Аулов пояснил, что если тела не были захоронены, а просто остались лежать на земле, природные факторы и дикие животные уничтожили практически все.
«Уже прошли осень, зима, весна, и вот уже наступило лето. Если тела просто остались лежать на земле, то сейчас там можно обнаружить только кости — всё остальное уничтожено зверями, птицами и процессами гниения. Есть вероятность, что сохранились какие-то фрагменты одежды, но в остальном не осталось ничего», — рассказал судмедэксперт.
Комментируя перспективы найти эти останки, Аулов воздержался от однозначных прогнозов, заметив, что первичные поиски, по-видимому, были основательными, но не принесли результата. «Я не экстрасенс, поэтому не могу точно сказать, найдут их или нет. Если искали серьезно и ничего не нашли, строить предположения сейчас крайне сложно», — признался он.
Что касается использования служебных собак, то, по мнению эксперта, их эффективность спустя столько времени стремится к нулю: запах практически исчез, а личных вещей пропавших, которые можно было бы дать для занюхивания, скорее всего, нет.
«В этой ситуации вся надежда только на людей», — резюмировал Аулов.
Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина пропали 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Последний раз их видели в поселке Кутурчин, где они оставили автомобиль и отправились в небольшой поход к скале Буратинка.
Масштабные поиски, в которых участвовали более 1,5 тысяч человек, никаких результатов не дали. Следствие и спасатели не раз выдвигались на поиски в течение осени — весны, обследовали тайгу, пещеры, горы в окрестностях поселка Кутурчин, исходив территорию вдоль и поперек. Однако кроме автомобиля семьи никаких следов, указывающих на их местопребывание, так и не было обнаружено.
Масшабные поиски возобновились накануне, в начале июня. Семью ищут 80 человек — это профессиональные спасатели, следователи, полиция и волонтеры «ЛизыАллерт». Добровольцев и журналистов на Кутурчинское Белогорье сейчас не пускают, информацию для СМИ в СК дают ограниченную.