Кости на земле: судмедэксперт сделал заявление по делу Усольцевых

Масштабные поиски, в которых участвовали более 1,5 тысяч человек, никаких результатов не дали. Следствие и спасатели не раз выдвигались на поиски в течение осени — весны, обследовали тайгу, пещеры, горы в окрестностях поселка Кутурчин, исходив территорию вдоль и поперек. Однако кроме автомобиля семьи никаких следов, указывающих на их местопребывание, так и не было обнаружено.