В Хабаровске таксист ограбил жертву телефонных мошенников

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, в феврале хабаровчанин принял очередной заказ в сервисе такси. По поведению пассажира и постоянным звонкам на мобильный мужчины извозчик догадался, что с него вымогают деньги мошенники. Он предупредил его и предложил обратиться в полицию, но тот отказался и попросил его подождать возле банкомата. Водитель отправился в банк вместе с ним. Когда у пассажира не получилось перевести деньги неизвестным, он согласился предоставить свою карту. Потерпевший перечислил на его счет 85 тысяч рублей, и таксист уехал с его деньгами. Как он объяснил позже, рассчитывал, что тот не пойдет в полицию.