В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и попал в больницу

В Омске следователи начали проверку после того, как из окна многоэтажки выпал маленький ребенок. ЧП случилось днем 7 июня на улице Молодогвардейской. Четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник в комнате с открытым окном. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и упал вниз с пятого этажа.
С тяжелыми травмами малыша экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи борются за его здоровье. Следственное управление СК России по Омской области проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве в очередной раз призывают родителей быть внимательнее. Летом число несчастных случаев с падением детей из окон традиционно растет. Дети любопытны и не осознают опасности, а москитная сетка создает лишь иллюзию защиты — на самом деле она не выдерживает даже небольшого веса. Следователи напоминают: нельзя оставлять малышей одних в комнате с открытыми окнами, а лучше установить специальные блокираторы, которые не дадут ребенку самостоятельно открыть створку. От бдительности взрослых напрямую зависят жизнь и здоровье детей.
Ранее «КП-Омск» сообщала, что глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омской сироты.