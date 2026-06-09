В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и попал в больницу

В ведомстве в очередной раз призывают родителей быть внимательнее. Летом число несчастных случаев с падением детей из окон традиционно растет. Дети любопытны и не осознают опасности, а москитная сетка создает лишь иллюзию защиты — на самом деле она не выдерживает даже небольшого веса. Следователи напоминают: нельзя оставлять малышей одних в комнате с открытыми окнами, а лучше установить специальные блокираторы, которые не дадут ребенку самостоятельно открыть створку. От бдительности взрослых напрямую зависят жизнь и здоровье детей.