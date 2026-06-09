Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина получила условный срок за продажу чужих вещей в Приморье

Местная жительница лишилась имущества на сумму более 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В селе Лучки Хорольского округа 26-летняя местная жительница получила условный срок за присвоение 20-футового контейнера с вещами, который принадлежал бывшей владелице ее нового дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В ноябре 2024 года женщина купила дом с земельным участком. Прежняя хозяйка по устной договоренности оставила во дворе свой контейнер с имуществом на ответственное хранение, чтобы забрать его позже. Однако зимой покупательница обманула своего супруга, сказав ему, что этот объект и все его содержимое стали их общей собственностью после сделки. Мужчина продал вещи, из-за чего реальной владелице был причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей. Во время разбирательств женщина полностью отрицала свою вину.

«Суд, исследовав все представленные доказательства, пришел к выводу о ее виновности. Подсудимая признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Сейчас в этом уголовном деле о присвоении имущества поставлена точка. Помимо условного наказания, осужденной назначен испытательный срок на один год, в течение которого ей предстоит доказать свое исправление.