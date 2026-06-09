Женщина получила условный срок за продажу чужих вещей в Приморье

В ноябре 2024 года женщина купила дом с земельным участком. Прежняя хозяйка по устной договоренности оставила во дворе свой контейнер с имуществом на ответственное хранение, чтобы забрать его позже. Однако зимой покупательница обманула своего супруга, сказав ему, что этот объект и все его содержимое стали их общей собственностью после сделки. Мужчина продал вещи, из-за чего реальной владелице был причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей. Во время разбирательств женщина полностью отрицала свою вину.