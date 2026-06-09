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В Красноярске четверо туристов заблудились на Каштаковской тропе

Они сбились с пути с наступлением сумерек.

В Красноярске на Каштаковской тропе заблудились четверо человек. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Группа из четырех человек заблудилась с наступлением сумерек в районе Каштаковской тропы в Бобровом логу. Они потеряли привычные тропы и поняли, что потерялись, решив сообщить спасателям.

После получения информации о заблудившихся туристах спасатели незамедлительно выдвинулись на поиски. Им понадобилось около получаса, чтобы найти путников. Всех их благополучно вывели из чащи и доставили до города.

Напомним, что в Партизанском районе возобновились поиски пропавших Усольцевых. Их будут искать минимум до середины июня. Семью не могут найти с сентября 2025 года в районе Кутурчина.

Ранее сообщалось о сносе незаконного шлагбаума, установленного в красноярском СНТ.