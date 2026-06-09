Экс-спасатель Раилко рассказал о медведях в местах поисков семьи Усольцевых

Медведи не помешают поискам семьи Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье под Красноярском. Об этом ТАСС рассказал экс-спасатель Юрий Раилко.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка. С тех пор о них ничего не известно.
Активные поиски семьи завершились в октябре 2025 года и перешли в режим точечных задач. Возобновилась операция 4 июня, поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи Усольцевых.
Кутурчинское Белогорье — место обитания бурых медведей, которые уже вышли из спячки. Ранее эксперты заявляли, что эти хищники могут быть опасны для поисковиков.
Медведи там всегда есть, отметил Раилко, выразив мнение, что скорее люди помешают этим животным, чем они людям. Эксперт также усомнился в том, что медведи могут напасть на поисковиков.
Раилко добавил, что медведи просыпаются голодными.
«Если бы там [тела Усольцевых] где-то лежали, то медведи бы их нашли, и все равно остались какие-то фрагменты, части одежды», — отметил собеседник агентства.
Ранее Раилко рассказал, что поиски семьи Усольцевых в тайге под Красноярском будут эффективными только до середины июня, пока не выросла высокая трава. После этого искать уже смысла нет.