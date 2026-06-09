С родителей попавшего в ДТП на электросамокате подростка взыскали 200 тысяч

В Иркутске суд взыскал с родителей несовершеннолетнего почти 180 тысяч рублей за ущерб от ДТП с электросамокатом. Об этом сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.
Авария произошла 19 августа 2025 года на улице Напольной. Подросток на самокате друга пересекал дорогу вне перехода и наехал на легковой автомобиль. Хотя производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя прекратили, суд признал материальный ущерб. Восстановление машины обошлось почти в 180 тысяч рублей.
Куйбышевский районный суд частично удовлетворил иск. С законного представителя несовершеннолетнего взыскали сумму ущерба, госпошлину и 30 тысяч рублей на оплату услуг представителя. Решение вступило в силу.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области отдали под суд несовершеннолетнего, который расправился с двумя девушками. Он их зарезал, нанеся множественные ножевые ранения.