С родителей попавшего в ДТП на электросамокате подростка взыскали 200 тысяч

Авария произошла 19 августа 2025 года на улице Напольной. Подросток на самокате друга пересекал дорогу вне перехода и наехал на легковой автомобиль. Хотя производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя прекратили, суд признал материальный ущерб. Восстановление машины обошлось почти в 180 тысяч рублей.