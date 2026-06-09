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На трассе в Омской области пенсионерка влетела в машину на обочине

В ДТП пострадали две дошкольницы и молодая женщина.

Источник: Аргументы и факты

Госавтоинспекция Омской области разбирается в причинах ДТП, произошедших на трассе Омск — Черлак днём 8 июня.

На 34-м километре дороги около полудня женщина-водитель 65 лет выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль на обочине. От удара машина перевернулась.

В результате аварии помощь врачей потребовалась женщине, которая находилась в стоявшей машине, и двум её пассажиркам — шестилетним девочкам. После осмотра медиками их отпустили домой.

Что стало причиной аварии, установят эксперты.

Ранее мы писали, что 7 июня столкновение легковушки и автобуса произошло на Пушкинском тракте. Мужчина выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу пассажирскому транспорту. Водитель погиб.