Пятерых жильцов многоквартирного дома в Байкальске эвакуировали во время пожара

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по два случая пришлось на возгорание мусорной свалки и ликвидацию ландшафтного пожара. В большинстве случаях пламя распространилось из-за неосторожного обращения с огнём (девять пожаров). По четыре пожара произошли в результате короткого замыкания и аварийной работы электросети. В двух случаях пришлось тушить результаты поджогов.