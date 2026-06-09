Пятерых жильцов многоквартирного дома в Байкальске эвакуировали во время пожара

IrkutskMedia, 9 июня. За прошедшие сутки в Иркутске пожарные ликвидировали 19 возгораний в зданиях разного назначения. Среди них: многоквартирные и садовые дома, хозпостройки, школа, магазин, заброшенная постройка, производственный объект.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по два случая пришлось на возгорание мусорной свалки и ликвидацию ландшафтного пожара. В большинстве случаях пламя распространилось из-за неосторожного обращения с огнём (девять пожаров). По четыре пожара произошли в результате короткого замыкания и аварийной работы электросети. В двух случаях пришлось тушить результаты поджогов.
В Байкальске пожар вспыхнул в двухэтажном многоквартирном доме. О горении в брусовом здании сообщили 8 июня в 02:30 ночи. До прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться шесть человек, ещё пятерым помогли выбраться с помощью спецтехники.
Когда огнеборцы прибыли на место, дымом была объята квартира на первом этаже. В ходе ликвидации пожар потушили на площади 6 кв. метров в коридоре трёхкомнатной квартиры. Устраняли пожар 7 огнеборцев при помощи 2 автоцистерн.
При дальнейшем установлении причин развития огня стало известно, что возгорание обнаружили поздно. Предварительно огонь в квартире возник из-за короткого замыкания электропроводки.
Ранее агентство рассказывало, что в Белореченском Иркутской области на пожаре погибла 66-летняя женщина-инвалид. Троих жильцов спасли специалисты газодымозащитной службы.