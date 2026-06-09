В Омске за выходные сгорела электроподстанция: всего за сутки потушили 15 пожаров

По области зафиксировали лишь один пал травы, а также шесть термоточек в пяти районах. Лесных пожаров нет. При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушителям грозят серьезные штрафы: простым гражданам — от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 60 тысяч, а юридическим — от 400 до 800 тысяч рублей. Спасатели призывают омичей быть предельно осторожными с огнем. Тем более, что по прогнозам Обь-Иртышского УГМС в период с 9 по 11 июня по области возможен порывистый шквалистый ветер.