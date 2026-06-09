Трое хабаровчан осуждены за похищение должника

В январе 2024 года один из осужденных и потерпевший создали компанию для покупки и сдачи в аренду грузовиков. Потерпевший, назначенный генеральным директором, получил от компаньона 3,8 млн рублей для покупки техники, и на эти деньги от лица компании в лизинг было взято три грузовика. В дальнейшем осужденный узнал, что один из договоров поддельный, а техникой компаньон пользуется по своему усмотрению, и захотел вернуть свои вложенные деньги, а также недополученную прибыль — 2,4 млн рублей. Но потерпевший отказался.