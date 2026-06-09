Трое хабаровчан осуждены за похищение должника

В Хабаровске осуждены трое местных жителей за похищение предпринимателя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В январе 2024 года один из осужденных и потерпевший создали компанию для покупки и сдачи в аренду грузовиков. Потерпевший, назначенный генеральным директором, получил от компаньона 3,8 млн рублей для покупки техники, и на эти деньги от лица компании в лизинг было взято три грузовика. В дальнейшем осужденный узнал, что один из договоров поддельный, а техникой компаньон пользуется по своему усмотрению, и захотел вернуть свои вложенные деньги, а также недополученную прибыль — 2,4 млн рублей. Но потерпевший отказался.
Тогда осужденный вместе с 17-летним сыном в апреле прошлого года пригласили компаньона в квартиру на улице Свердлова. Там отец и сын связали гостя скотчем и стали бить металлической ложкой для обуви. Затем подросток позвонил приятелю, имевшему автомобиль, и попросил помочь. Приятель приехал в балаклаве, чтобы его не узнали, и тоже стал избивать должника хоккейной клюшкой. Потерпевшего вывезли в СНТ в районе Некрасовки и оставили на ночь связанным в сторожевом вагончике, а утром отпустили.
— Железнодорожный районный суд Хабаровска признал обвиняемых виновными в похищении человека. Организатору преступления назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Его сын приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Третий участник приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и также взят под стражу в зале суда. С осужденных взыскан моральный вред в размере 500 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, ранее похитителя девушек из Хабаровска приговорили к 14 годам колонии.