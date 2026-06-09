На подлёте к Москве утром сбили украинский дрон

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — указал мэр столицы.
Сообщение появилось ближе к 6 утра. Власти учтонили, что сейчас на месте падения обломков беспилотника работают эксперты столичных экстренных служб.
Накануне вечером ВСУ ударили беспилотниками по населённым пунктам Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека. Также повреждения получили здания и дома.
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