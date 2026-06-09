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Под Красноярском вывели из чащи заблудившихся в темноте туристов

Спасатели обнаружили их за полчаса.

Источник: Комсомольская правда

Заблудившихся под Красноярском туристов вывели из чащи уже в темноте. Все произошло на Каштаковской тропе в районе Бобрового лога, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Группа из четырех человек отправилась в поход — по живописным местам в окрестностях Красноярска. Однако в какой-то момент туристы увлеклись, потеряли счет времени. Меж тем уже стемнело, сориентироваться в сумерках не смогли.

В итоге пришлось звонить спасателям. Получив ориентиры того места, где находилась группа, сотрудники отряда тут же выдвинулись на поиски. Им понадобилось всего полчаса, чтобы обнаружить потерявшихся людей. Группу вывели из леса и доставили до города.

— Операция прошла успешно, но для туристов случившееся стало уроком, — подчеркивают представители КГКУ «Спасатель». — Природа непредсказуема, к походам нужно готовиться очень тщательно. Ведь увлекшись живописными видами, туристы поздно поняли, что опасность была близка.