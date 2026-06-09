Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы противоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ, который направлялся к столице. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противоздушной обороны ликвидировали беспилотник ВСУ, который направлялся к столице. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны России уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

8 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в городе. Первое оповещение было сделано в 07:04. Системы ПВО и мобильные группы работали над Севастополем, сбивая украинские БПЛА.

Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. При обстреле были полностью уничтожены две гражданских машины. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше