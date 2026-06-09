Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

8 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в городе. Первое оповещение было сделано в 07:04. Системы ПВО и мобильные группы работали над Севастополем, сбивая украинские БПЛА.