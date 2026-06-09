Активистка по защите сирот арестована за совращение приемных сыновей

Второй приемный сын сообщил, что женщина легла с ним в постель и пыталась домогаться, однако он смог пресечь это. Следователи изучили переписку обвиняемой с подростками, которая носила откровенный сексуальный характер. Сначала Суэйн отрицала все обвинения, но после предъявления доказательств признала лишь один эпизод интимной связи с первым подростком в феврале — уже после того, как ему исполнилось 18 лет.