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Активистка по защите сирот арестована за совращение приемных сыновей

35-летняя Эмбер Суэйн из города Ньюпорт в штате Вашингтон арестована по подозрению в сексуальном насилии над двумя своими приемными сыновьями.

35-летняя Эмбер Суэйн из города Ньюпорт в штате Вашингтон арестована по подозрению в сексуальном насилии над двумя своими приемными сыновьями. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина, работавшая в местной школе и известная как активистка в защиту прав сирот и приемных детей, сама усыновила двух подростков. Расследование началось в конце мая после поступившей в полицию информации о возможном насилии.

Во время допроса 18-летний приемный сын рассказал следователям, что Суэйн неоднократно вступала с ним в половую связь. Последний такой случай произошел за два дня до беседы с полицейскими. По словам молодого человека, домогательства начались еще до его совершеннолетия и продолжались несколько месяцев.

Второй приемный сын сообщил, что женщина легла с ним в постель и пыталась домогаться, однако он смог пресечь это. Следователи изучили переписку обвиняемой с подростками, которая носила откровенный сексуальный характер. Сначала Суэйн отрицала все обвинения, но после предъявления доказательств признала лишь один эпизод интимной связи с первым подростком в феврале — уже после того, как ему исполнилось 18 лет.

Женщину обвиняют в двух случаях инцеста и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. В случае признания виновной по всем эпизодам ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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