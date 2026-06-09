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Боевой снаряд обезврежен в Красноярском крае

Его обнаружили в деревне Каменка при проведении земляных работ.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Каменка (это в 150 км от Красноярска) был обнаружен и уничтожен боевой артиллерийский снаряд. Его нашли местные жители, пояснили в Управлении Росгвардии по региону.

Все случилось на днях в Ачинском районе. При проведении земляных работ один из жителей деревни наткнулся на предмет, напоминающий снаряд. Человек испугался, позвонил в полицию.

Из дежурной части МВД сообщение передали в Управление Росгвардии. На место происшествия срочно выдвинулась группа разминирования ОМОН.

Во время осмотра специалисты-инженеры установили: это действительно артиллерийский снаряд, калибр 122 мм. Опасную находку осторожно извлекли из земли. Позже снаряд был уничтожен взрывотехниками спецподразделения.