Боевой снаряд обезврежен в Красноярском крае

В деревне Каменка (это в 150 км от Красноярска) был обнаружен и уничтожен боевой артиллерийский снаряд. Его нашли местные жители, пояснили в Управлении Росгвардии по региону.
Все случилось на днях в Ачинском районе. При проведении земляных работ один из жителей деревни наткнулся на предмет, напоминающий снаряд. Человек испугался, позвонил в полицию.
Из дежурной части МВД сообщение передали в Управление Росгвардии. На место происшествия срочно выдвинулась группа разминирования ОМОН.
Во время осмотра специалисты-инженеры установили: это действительно артиллерийский снаряд, калибр 122 мм. Опасную находку осторожно извлекли из земли. Позже снаряд был уничтожен взрывотехниками спецподразделения.