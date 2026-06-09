В Хабаровске рекламный менеджер радиостанции обвиняется в мошенничестве

Как сообщили в МВД России, злоумышленница получила заказ на серию рекламных роликов. Она договорилась с заказчиком провести оплату через свое ИП. Коммерсант перевел 550 тысяч рублей, но роликов не получил — свои обязательства менеджер не выполнила.