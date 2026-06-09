В Хабаровске рекламный менеджер радиостанции обвиняется в мошенничестве

В Хабаровске 28-летнюю менеджера по рекламе одной из радиостанций обвинили в мошенничестве. Общий ущерб — около 900 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД России, злоумышленница получила заказ на серию рекламных роликов. Она договорилась с заказчиком провести оплату через свое ИП. Коммерсант перевел 550 тысяч рублей, но роликов не получил — свои обязательства менеджер не выполнила.
Другому клиенту она пообещала помочь с поставкой стоматологических кресел в Приморье. С него женщина получила 310 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды.
Помимо этого, подозреваемая привлечена к уголовной ответственности за продажу фальшивых билетов на концерты звезд.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.