Мотоциклист влетел в фуру при попытке завести байк с толкача на МКАД

ДТП с мотоциклом и фурой на МКАД. Видео © Telegram / SHOT.
По данным источника, у девушки заглох мотоцикл, и она остановилась на обочине. Мужчина подошёл, чтобы помочь, и решил завести байк способом «с толкача». Он толкнул транспорт и запрыгнул на сиденье, чтобы дать газ.
Внезапно мотоцикл резко рванул вперёд и вынес мужчину прямо под колёса проезжавшей фуры. От удара байк отбросило на ограждение. Мотоцикл развалился на части, а водителя госпитализировали с травмами, их степень уточняют.
Ранее в центре Москвы мотоциклист сбил 72‑летнего тренера по гимнастике Вячеслава Селифанова. Его доставили в больницу, но травмы оказались смертельными — Селифанов скончался.
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