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В Перми на улице Героев Хасана горит автосалон

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Перми подразделения МЧС ликвидируют крупный пожар. На ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Баумолл» горит автосалон. Предварительная площадь открытого горения составляет 400 кв. метров.

На месте пожара работают более 80 сотрудников МЧС и 27 единиц специальной техники. По данным краевого чрезвычайного ведомства, пострадавших нет.

В 08:11 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций. Пожарным удалость эвакуировать из горящего автосалона 19 автомобилей.

На нескольких участках ул. Героев Хасана затруднено движение транспорта.

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