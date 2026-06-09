В Перми на улице Героев Хасана горит автосалон

В Перми подразделения МЧС ликвидируют крупный пожар. На ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Баумолл» горит автосалон. Предварительная площадь открытого горения составляет 400 кв. метров.
На месте пожара работают более 80 сотрудников МЧС и 27 единиц специальной техники. По данным краевого чрезвычайного ведомства, пострадавших нет.
В 08:11 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций. Пожарным удалость эвакуировать из горящего автосалона 19 автомобилей.
На нескольких участках ул. Героев Хасана затруднено движение транспорта.
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