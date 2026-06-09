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Таксист в Хабаровске украл у пассажира деньги для мошенников

Сначала водитель пытался отговорить попутчика от перевода аферистам.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за грабеж осужден таксист, укравший у пассажира деньги, который тот собирался отправить мошенникам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инцидент произошел в феврале. Таксист принял заявку в приложении и забрал пассажира. Во время поездки стало понятно, что ему звонили мошенники и он намерен перевести им деньги. Водитель попытался объяснить, что пассажира обманули, и советовал обратиться в полицию, но тот не послушал и выразил твердое намерение перевести деньги.

Таксист отвез спутника к банкоматам, но перевести деньги неизвестным тот не смог из-за возникшего сбоя. Однако от плана не отказался и попросил о переводе водителя, а взамен отдал 85 тысяч рублей наличными. Но таксист не стал отправлять их мошенникам, а положил на свой счет. А затем уехал, бросив пассажира, считая, что он не станет обращаться в полицию.

Однако на таксиста пассажир все-таки написал заявление и его задержали.

— Суд признал водителя виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В качестве смягчающего обстоятельства учтена расписка о возмещении 70 тысяч рублей в счет ущерба. Подсудимый приговорен к 1 году лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее хабаровчанка оставила под балконом 3 млн рублей для мошенников.