Таксист в Хабаровске украл у пассажира деньги для мошенников

Таксист отвез спутника к банкоматам, но перевести деньги неизвестным тот не смог из-за возникшего сбоя. Однако от плана не отказался и попросил о переводе водителя, а взамен отдал 85 тысяч рублей наличными. Но таксист не стал отправлять их мошенникам, а положил на свой счет. А затем уехал, бросив пассажира, считая, что он не станет обращаться в полицию.