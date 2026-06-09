Во Владивостоке 10‑летний мальчик выпал из окна и погиб

По информации канала, ребёнок проживал в квартире этого же дома. Следственные органы начали проверку и выясняют обстоятельства происшествия. Правоохранители опрашивают родственников, соседей и очевидцев, чтобы собрать полную картину событий.
Ранее в Екатеринбурге 13‑летний подросток выпал из трамвая, когда пытался выбраться через форточку на ходу. Мальчик полез через окно второго вагона до полной остановки состава и упал на асфальт. Медики доставили подростка в больницу.
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