Минэнерго объяснило проблемы с поставками топлива на юге России ростом атак ВСУ

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что отраслевой штаб продолжает работать в постоянном режиме. В его состав входят крупнейшие компании российского топливно-энергетического сектора.
Основная задача штаба — поддержание стабильного функционирования всей системы и оперативное реагирование на возникающие сбои.
Ранее в Минэнерго заявили о работе над обеспечением России топливом. Глава ведомства Сергей Цивилёв подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для покрытие потребностей страны. Он отметил, что профильные структуры сосредоточены на том, чтобы на внутреннем рынке было достаточно топлива.
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