Минэнерго объяснило проблемы с поставками топлива на юге России ростом атак ВСУ

Ранее в Минэнерго заявили о работе над обеспечением России топливом. Глава ведомства Сергей Цивилёв подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для покрытие потребностей страны. Он отметил, что профильные структуры сосредоточены на том, чтобы на внутреннем рынке было достаточно топлива.