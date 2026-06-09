Мотоциклист врезался в грузовой автомобиль на 82-м километре МКАД

Мотоциклист врезался в грузовую машину на МКАД при попытке завести байк с помощью толчка. Мужчина выжил, его доставили в больницу. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— У девушки заглох мотоцикл, и она остановилась на 82-м километре внешней стороны МКАД. На помощь ей пришел мужчина, который попытался завести байк и решил стартануть его с толкача. Мотоцикл резко набрал скорость и утащил его за собой прямо в проезжающую фуру, — сказано в публикации.
Уточняется, что мотоцикл разлетелся на части, а мужчину госпитализировали с травмами.
8 июня машина марки Mitsubishi и мотоцикл столкнулись на Новокуркинском шоссе на северо-западе Москвы. В результате аварии водитель байка погиб. Движение машин в районе ДТП было затруднено.
3 июня ДТП с участием машины такси и мотоцикла произошло на Фрунзенской набережной в Москве. В результате аварии байкер получил серьезные травмы, его доставили в больницу. 4 июня стало известно, что он скончался.