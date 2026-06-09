Мотоциклист врезался в грузовой автомобиль на 82-м километре МКАД

— У девушки заглох мотоцикл, и она остановилась на 82-м километре внешней стороны МКАД. На помощь ей пришел мужчина, который попытался завести байк и решил стартануть его с толкача. Мотоцикл резко набрал скорость и утащил его за собой прямо в проезжающую фуру, — сказано в публикации.