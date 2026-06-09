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Собянин сообщил об уничтожении уже 10-го БПЛА, летевшего к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон, который направлялся к столице. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон, который направлялся к столице. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит еще один украинский БПЛА, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

8 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в городе. Первое оповещение было сделано в 7:04. Системы ПВО и мобильные группы работали над Севастополем, сбивая украинские БПЛА.

Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. При обстреле были полностью уничтожены две гражданских машины. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.

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