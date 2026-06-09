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В Красноярском крае два человека утонули на водоемах за сутки

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В Красноярском крае за сутки утонули два человека. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В поселке Усть-Авам на Таймыре было обнаружено тело женщины на реке Авам.

На озере Новокаламское в Рыбинском округе также утонул мужчина.

По обоим случаям проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Жителей призывают не купаться в запрещенных местах, не выходить на воду в состоянии опьянения и внимательно следить за детьми у воды.

Ранее сообщалось о том, что на озере Бархатово утонул подросток, плававший на сапборде.

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