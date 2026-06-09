В Красноярском крае два человека утонули на водоемах за сутки

В Красноярском крае за сутки утонули два человека. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В поселке Усть-Авам на Таймыре было обнаружено тело женщины на реке Авам.
На озере Новокаламское в Рыбинском округе также утонул мужчина.
По обоим случаям проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Жителей призывают не купаться в запрещенных местах, не выходить на воду в состоянии опьянения и внимательно следить за детьми у воды.
Ранее сообщалось о том, что на озере Бархатово утонул подросток, плававший на сапборде.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше