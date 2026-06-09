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На реке в Челябинской области утонул 10-летний мальчик

В Нязепетровске Челябинской области 10-летний мальчик ушёл кататься на велосипеде и пропал. Вскоре очевидцы обнаружили на берегу реки Нязя его вещи, а потом нашли в воде и его тело. О трагедии сообщили в Главном управлении МЧС области.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Сообщение о том, что мальчик не вернулся домой с велосипедной прогулки, в чрезвычайное ведомство поступило минувшей ночью.

— В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Нязя были обнаружены велосипед и личные вещи ребёнка, — рассказали в МЧС. — Позже тело мальчика было найдено очевидцами вблизи берега и передано сотрудникам полиции. В поисках были задействованы сотрудники МЧС России, полиции и добровольцы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В поисках участвовали 36 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС России пять человек и одна единица техники.

А в середине мая трагедия на воде произошла возле деревни Моховички под Челябинском. В песчаном карьере утонула семилетняя девочка. В тот день компания детей гуляла около песчаного карьера без взрослых.

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