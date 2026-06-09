Тел Усольцевых на месте уже нет: Детали поиска семьи раскрыл бывший спасатель

По его словам, вторая версия пропажи Усольцевых — криминальная — становится более вероятной, если семью не найдут в ходе текущей операции. Спасатель предположил, что в таком случае все будет гораздо сложнее и еще затянется — преступники умеют мастерски заметать следы. В этом случае тел Усольцевых на месте уже нет.