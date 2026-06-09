Тел Усольцевых на месте уже нет: Детали поиска семьи раскрыл бывший спасатель

Шансы обнаружить Усольцевых в тайге оценил бывший спасатель, экс-инструктор и кандидат в мастера спорта по альпинизму Юрий Раилко. На предполагаемом маршруте семьи встречается труднопроходимая местность, здесь кругом курумник, много расщелин и гротов.
Эксперт полагает, что если бы семья оказались в каменной ловушке Белогорья и погибла, то по запаху людей бы уже нашли. Даже голодный хищник оставляет следы, встретившись с людьми. Это «какие-то фрагменты, части одежды».
«Снег сошел, установилась жара. Если бы люди погибли, то, я думаю, их бы уже нашли. Медведи, которые вышли из спячки, или специально обученные собаки быстро бы нашли. Мимо точно никто не пройдет», — подчеркнул Юрий Раилко в беседе с aif.ru.
По его словам, вторая версия пропажи Усольцевых — криминальная — становится более вероятной, если семью не найдут в ходе текущей операции. Спасатель предположил, что в таком случае все будет гораздо сложнее и еще затянется — преступники умеют мастерски заметать следы. В этом случае тел Усольцевых на месте уже нет.
Кроме того, не стоит отметать версию, что «они убежали, поменяли документы и живут уже под другой фамилией», считает собеседник издания.
Раилко отметил, что искать Усольцевых имеет смысл до тех пор, пока в тайге не выросла высокая трава. То есть, примерно до середины июня. Датой завершения текущей фазы поисков с привлечением 80 человек названо 9 июня.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали под Красноярском прошлой осенью. В конце сентября они отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.