В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали шесть человек

В Хабаровском крае 8 июня зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ГАИ, за сутки произошло одно столкновение, одно опрокидывание автомобиля и один наезд на пешехода. Самой тяжёлой по числу пострадавших стала авария с опрокидыванием — травмы получили четыре человека.
Всего за день инспекторы выявили 291 нарушение правил дорожного движения. Среди них — 15 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались проходить освидетельствование. Шесть таких случаев зафиксировали в Хабаровске.
На пешеходных переходах снова не обошлось без нарушений. 21 водитель не уступил дорогу людям, из них 16 — в краевой столице. При этом сами пешеходы тоже рисковали: девять человек переходили дорогу с нарушениями, четверо из них — в Хабаровске.
Ещё 28 водителей управляли транспортом без прав или после лишения. Восемь таких нарушителей остановили в Хабаровске. В Госавтоинспекции напоминают, что именно такие поездки часто заканчиваются авариями: за рулём оказываются люди, которые не имеют права управлять машиной или уже были отстранены за опасное поведение на дороге.