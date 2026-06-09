В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали шесть человек

Ещё 28 водителей управляли транспортом без прав или после лишения. Восемь таких нарушителей остановили в Хабаровске. В Госавтоинспекции напоминают, что именно такие поездки часто заканчиваются авариями: за рулём оказываются люди, которые не имеют права управлять машиной или уже были отстранены за опасное поведение на дороге.