Жительница Красноярска сняла все деньги с чужой карты и теперь пойдет под суд

Пользуясь случаем, она сняла все деньги с чужого счета. А близким объяснила: собирается вернуть все владелице карты. Однако связываться с ней даже не думала, 14 тысяч потратила на себя. И за это попала под уголовное дело, его возбудили по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.