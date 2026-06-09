Жительница Красноярска сняла все деньги с чужой карты и теперь пойдет под суд

Жительница Красноярска сняла все деньги с чужой карты, и теперь может сесть на шесть лет. Об этом случае рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
Все случилось в апреле. В дежурную часть полиции обратилась 27-летняя девушка. Оказалась, с ее банковской карты сняли приличную сумму, 14 тысяч рублей.
Вскоре полицейские выяснили, что произошло. Ранее потерпевшая начала банковскую сессию у терминала в торгом центре, но не завершила ее и ушла. Вслед за ней к банкомату подошла 40-летняя женщина вместе с другом и дочкой.
Пользуясь случаем, она сняла все деньги с чужого счета. А близким объяснила: собирается вернуть все владелице карты. Однако связываться с ней даже не думала, 14 тысяч потратила на себя. И за это попала под уголовное дело, его возбудили по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.
Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде, ждет суда.