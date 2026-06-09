Женщина лишилась Lexus из-за повторной пьяной езды в Братске

IrkutskMedia, 9 июня. В Братске суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы за повторное вождение автомобилем в нетрезвом виде. Очередная пьяная поездка обернулась для нее уголовным делом.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, в декабре 2025 года пьяная женщина управляла Lexus RX 200t на одной из улиц города. Ранее за нетрезвое вождение ее уже привлекали к административной ответственности.
Женщине предложили пройти процедуру освидетельствования, от прохождения которой она отказалась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась.
Суд оштрафовал ее на 250 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев и лишил водительских прав на 1 год 9 месяцев. Кроме того, Lexus RX 200t стоимостью 4 млн рублей конфисковали в собственность государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.
Ранее сообщалось, что с начала года в Иркутской области 463 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Из них на 43 нарушителей завели уголовные дела, 11 человек получили условные сроки.