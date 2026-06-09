Женщина лишилась Lexus из-за повторной пьяной езды в Братске

Суд оштрафовал ее на 250 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев и лишил водительских прав на 1 год 9 месяцев. Кроме того, Lexus RX 200t стоимостью 4 млн рублей конфисковали в собственность государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.