Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина лишилась Lexus из-за повторной пьяной езды в Братске

42-летнюю нарушительницу вновь задержали за управлением кроссовером в нетрезвом виде.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 9 июня. В Братске суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы за повторное вождение автомобилем в нетрезвом виде. Очередная пьяная поездка обернулась для нее уголовным делом.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, в декабре 2025 года пьяная женщина управляла Lexus RX 200t на одной из улиц города. Ранее за нетрезвое вождение ее уже привлекали к административной ответственности.

Женщине предложили пройти процедуру освидетельствования, от прохождения которой она отказалась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась.

Суд оштрафовал ее на 250 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев и лишил водительских прав на 1 год 9 месяцев. Кроме того, Lexus RX 200t стоимостью 4 млн рублей конфисковали в собственность государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Ранее сообщалось, что с начала года в Иркутской области 463 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Из них на 43 нарушителей завели уголовные дела, 11 человек получили условные сроки.